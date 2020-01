Rouen : la police accusée de racisme, l'IGPN saisie

publié le 22/01/2020 à 19:11

L'affaire dure depuis plusieurs mois. Des fonctionnaires de l'Unité d'assistance administrative et judiciaire s'envoyaient des messages privés sur WhatsApp, sur un groupe rempli de propos nauséabonds, homophobes, discriminatoires et racistes. La police des polices est saisie.

Une dizaine de policiers rouennais participaient à cette discussion depuis plusieurs mois, soit par des messages écrits, soit par des messages vocaux. Les insultes haineuses s'enchaînent, ils parlent des mis en cause dont ils s'occupent. Ils les qualifient de "nègres", de "bougnouls", de "sales juifs", des échanges racistes sans équivoques. Les policiers déroulent également des thèses complotistes, sexistes.

C'est par hasard, qu'un de leur collègue, un policier noir lui aussi visé par ces insultes, est tombé sur ces échanges. L'homme a immédiatement déposé plainte le mois dernier. Le procureur de la République de Rouen a confié l'enquête à l'IGPN. Les enquêteurs de la police des polices doivent désormais remonter le fil de cette conversation nauséabonde, identifier tous les participants et ensuite définir pour chacun d'entre eux s'ils ont ou non, manqué au code déontologique de la police, en vue d'une possible suspension.