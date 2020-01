VIDÉO - "On n'est pas couché" : "Ce sera pire demain" alerte une syndicaliste de police

publié le 19/01/2020 à 08:03

À l'heure où plusieurs images de violences policières viennent ternir l'image des forces de l'ordre en France, Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP-Police FO, était l'invitée de Laurent Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché pour évoquer ces bavures policières.

Après qu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des "propositions claires pour améliorer la déontologie", la syndicaliste estime que la situation des forces de l'ordre françaises empire année après année : "Cela fait des années qu'on alerte nos concitoyens sur le fait qu'il y a une baisse des effectifs, une baisse de la formation et une baisse des moyens. C'est presque devenu un slogan générique dans la bouche des syndicalistes mais ça n'alerte pas les Français jusqu'à ce qu'on se rende compte des conséquence que ça a".

Linda Kebbab va même plus loin et ajoute que "mon travail, c'est aussi d'être une lanceuse d'alerte et de dire que ce sera pire demain". Selon elle, "ce n'est pas une réponse policière qu'il faut aux manifestations, c'est une réponse sociale et économique. [...] Il faut une réponse économique et sociale et pas attendre le saccage de l'Arc de Triomphe ou qu'il y ait des blessés graves".

