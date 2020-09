Reims : une adolescente passée à tabac devant un collège, deux interpellations

publié le 09/09/2020 à 12:03

Une adolescente de 14 ans a été rouée de coups devant un collège de Reims, en début de semaine. Son agression, filmée puis largement relayée, a fait le tour des réseaux sociaux. Son agresseur présumé a été interpellé ainsi que celui qui a filmé et diffusé les images.



Ce sont des images d'une grande violence qui circulent massivement sur les réseaux sociaux depuis mardi 8 septembre. Sur la vidéo, on voit une adolescente se faire frapper par un jeune d'environ son âge près du collège Saint-Rémi à Reims. La scène dure une quarantaine de secondes, durant lesquelles on peut entendre des ricanements et les commentaires désobligeant que l'agresseur adresse à sa victime.

Pendant ce temps, la jeune fille reçoit coups de pieds et coups de poings. Après avoir s'être relevée, son agresseur la met de nouveau à terre et lui écrase même la tête avec son pied, comme en témoignent les commentaires des personnes présentes lors de l'agression.

[#ContreLesViolences] Vous êtes nombreux à nous avoir signalés une vidéo montrant des violences commises sur une jeune fille à #Reims.

Deux mineurs ont été interpellés.

Merci de ne plus partager cette vidéo. pic.twitter.com/Ayh9ZGYPDC — Police nationale 51 (@PoliceNat51) September 8, 2020

La police nationale de la Marne a annoncé sur Twitter que deux mineurs avaient été interpellés. Il s'agit de l'agresseur présumé et de l'adolescent qui a filmé et diffusé la scène de violence sur les réseaux sociaux. Dans leur message, les forces de l'ordre demandent de ne plus partager la vidéo.

De son côté, le procureur de la République de Reims a confirmé à nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne, qu'une plainte a été déposée. Une enquête a été ouverte et est actuellement en cours. Cette dernière a été confiée à la sûreté départementale du commissariat de Reims.