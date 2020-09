Qui est Moha La Squale, ce rappeur accusé de violences, séquestration, et menaces ?

publié le 08/09/2020 à 14:46

Moha La Squale est depuis quelques jours accusé sur les réseaux sociaux de violences sexuelles et physiques, menaces et séquestration par plusieurs jeunes femmes.



Samedi 5 septembre, une jeune femme a pris la parole sur Instagram afin de dénoncer la violence du rappeur de 25 ans, déjà sous contrôle judiciaire et en attente d'un procès pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion envers les forces de l'ordre en mai 2020. S'en sont suivis de nombreux autres témoignages de victimes, qui, ne se sentant plus seules ont osé livrer leur histoire.

Violences sexuelles, coups, séquestrations, menaces, intimidations... Les accusations se sont succédées sur les réseaux sociaux. Toutes les jeunes femmes ont témoigné d'un même enfer. À l'origine de cette prise de parole collective : Romy, la première jeune femme à avoir livré son témoignage. Dans des stories Instagram, largement relayées, elle a décrit le caractère violent du jeune artiste, disque de platine pour son album Bendero.

J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer "Luna", ex petite amie du rappeur, à qui il a dédié la chanson "Luna". Partager la citation





"Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go (petit amie) et qui après "oh ma luna" (titre d'une chanson d'amour du rappeur, ndlr). On adore que ce genre de pourriture soit streamée à fond. Perso j'ai rien eu de grave mais ça aurait pu. Pour ceux qui n'ont pas capté je parle bien évidemment de Moha la Squale", a dénoncé la jeune Romy dans des stories intitulées "Témoignages" sur son compte Instagram.

Suite à cette bombe lancée par la jeune femme, de nombreux autres témoignages sont venus étayer un portrait peu glorieux du rappeur parisien, et notamment celui de la dite "Luna". Celle qui se présente comme l'ex-petite amie du rappeur, a qui il aurait dédié le titre Luna a confirmé ses agissements violents.

clairement déçu de Moha La Squale car j’écoute beaucoup, mais ça ne m’étonnes même pas du personnage. Voici le témoignage de Luna en personne pic.twitter.com/WJ40Sgo8Vv — J’AI LA FLEMME 🧠 (@mec_obob) September 6, 2020

"J'ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cri, de larmes, d'interdictions en tout genre, bref je pourrais dérouler longtemps, la liste est longue", écrit alors celle qui serait "Luna", dans son témoignage. "C'était jamais assez, il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant" dénonce celle pour qui la chanson Luna n'a rien de romantique : "Ça me tue de voir des jeunes filles chanter ça comme une chanson d'amour aujourd'hui".

Déjà incarcéré en 2013

"J'étais avec lui au collège et en 3e il m'a agressé gratuitement devant tout le collège, humiliée et m'a touché les parties intimes (sans consentement évidemment)", écrit l'une de ses vieilles connaissances, qui n'est visiblement pas étonnée de la façon dont les choses ont tourné : "Je me doutais qu'un truc comme ça arriverait un jour. Force à toi et aux autres", écrit cette jeune femme qui souhaite rester anonyme : "On connaît des gens en commun qui me follow (suivre sur les réseaux) et j'habite toujours à La Banane donc je veux pas de représailles", a-t-elle précisé dans son message.

Témoignage d'une jeune femme qui a connu le rappeur au collège. Crédit : Capture d'écran de la storie épinglée "Témoignages" sur le compte de @romf_

En effet, le quartier de la Banane, dans le XXe arrondissement de Paris, est l'endroit où vit Moha La Squale, qui a déjà tourné plusieurs de ses clips là-bas. Élevés seuls avec ses frères et sœurs par leur mère non-voyante, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, commence à dealer à l'âge de 12 ans. En 2013, il est arrêté l'année de ses 18 ans et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants.



Lors de sa sortie, le rappeur est inculpé pour une autre affaire, précédant sa première interpellation. Une fois sorti de prison, Moha La Squale devient livreur de pizza. C'est sur son scooter qu'il commence à rapper. Après avoir été la tête d'affiche du court-métrage La Graine de Barney Frydman, il entre au Cours Florent en 2016. Son premier album connaît un grand succès et est certifié disque de platine.



Pour l'heure, le rappeur n'a publié aucun démenti quant aux accusations qui le visent. Selon une information du Point, trois femmes, âgées de 23 à 28 ans auraient été déposer plainte à Paris pour violences et séquestrations. "Il faut maintenant laisser travailler la justice", a déclaré l'avocat des plaignantes.