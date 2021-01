Rave party en Ille-et-Vilaine : 1.200 participants verbalisés, les organisateurs recherchés

publié le 02/01/2021 à 16:02

La rave party est finie. La gendarmerie est intervenu ce samedi 2 janvier pour évacuer les derniers participants de cette fête sauvage, qui a rassemblé environ 2.500 personnes depuis jeudi à Lieuron, au sud de Rennes, pour fêter le Nouvel An. Plus de 1.200 verbalisations ont été effectuées et le matériel saisi, selon le ministre de l'Intérieur.

Gérald Darmanin a également ajouté sur Twitter : "Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la rave party illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné."

Dès 5h30 ce samedi, les fêtards ont commencé à quitter ce hameau de la campagne bretonne et à 10h15 le site était sous contrôle des forces de l'ordre, a expliqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Plus de 800 verbalisations ont été dressées au titre des infractions Covid, pour non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement, a détaillé Emmanuel Berthier, préfet d'Ille-et-Vilaine et de Bretagne.

Toujours selon le préfet, plusieurs centaines d'amendes délictuelles ont été dressées pour usage de stupéfiant et 400 personnes faisaient encore l'objet de contrôles au moment de la conférence de presse samedi en fin de matinée.

+ de 1200 verbalisations sont mises aux participants de la #raveparty illégale de #Lieuron. Les gendarmes continuent les contrôles et poursuivent les organisateurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

Les organisateurs toujours recherchés

Les organisateurs sont toujours recherchés ce samedi. Le général commandant la région de gendarmerie de Bretagne, Pierre Sauvegrain a par ailleurs déclaré qu'ils avaient mis en place "une organisation extrêmement fugace, avec des points de chute nombreux". Jeudi soir, les gendarmes avaient tenté en vain "d'empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", avait expliqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine vendredi.

Les participants interrogés justifient leur venue. "Ça fait un an qu'on ne peut plus rien faire", explique un des teufeurs, Antoine, 24 ans, commercial. Il fait partie d'un groupe de cinq bretons venus du Morbihan participer à cette fête. Les traits tirés, une bière à la main, ils étaient "venus fêter le 31 ici parce que c'était une grosse teuf". "On savait ce qu'on risquait... il fallait faire la fête, depuis un an tout est bloqué", lâche une fille du groupe, serveuse, âgée de 20 ans.

Côté judiciaire une enquête a été ouverte pour "organisation illicite d'un rassemblement festif à caractère musical", "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique", "dégradation du bien d'autrui en réunion" ou encore "travail dissimulé", "tenue illicite d'un débit de boissons" et "infractions à la législation sur les stupéfiants et notamment la facilitation de l'usage".