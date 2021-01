et Ryad Ouslimani

publié le 02/01/2021

Une rave party organisée pour fêter le réveillon du Nouvel an jeudi 31 décembre continue de se dérouler dans l'Ille-et-Vilaine, regroupant des milliers de personnes sans pour le moment que les autorités puissent intervenir pour disperser les participants. À ce stade, l'accès au site à été coupé par les gendarmes, et une réunion s'est déroulé au ministère de l'Intérieur afin de mettre fin à cette fête qui fait abstraction des consignes sanitaires liées à la Covid. *

La maire de Lieuron, où se déroule la rave party, dénonce des comportements irresponsables. "C'est affolant ! Chacun à son niveau fait ce qu'il peut pour faire au mieux, et puis là on est en train de perdre les efforts que tout le monde a pu faire", regrette Rose-Line Prévert au micro de RTL.

"Ça me révolte bien sûr. Les gendarmes et la préfecture essaient de développer une stratégie, après ils pèsent le pour et le contre pour qu'il n'y ait pas trop de casse ni d'un côté ni de l'autre", explique l'élue.

