publié le 04/03/2020 à 23:57

Penelope Fillon a-t-elle réellement été la collaboratrice de son mari député, puis de son suppléant à l’Assemblée, Marc Joulaud, entre 1998 et 2013 ? C'est la question à laquelle le tribunal correctionnel de Paris va tenter de répondre.



Marc Joulaud, le maire de Sablé-sur-Sarthe a comparu avec l’ex-Premier ministre pour détournements de fonds publics, ce mercredi 4 mars. Si Marc Joulaud continue de soutenir son "mentor", il n'a pas pu apporter plus de preuves du travail d’assistante parlementaire de Penelope Fillon. À la barre, c'est d'une voix tranquille qu'il raconte comment il a été propulsé député en 2002 : "J'étais tout jeune élu, François Fillon a souhaité que sa femme m'épaule".

François Fillon remplit alors le contrat et décide du salaire de son épouse, à savoir 5.200 euros nets par mois, soit plus que le député Marc Joulaud lui-même. Durant tout l'après-midi, le tribunal a demandé des exemples concrets du travail de Penelope Fillon mais l'ex-député est resté évasif et assure qu'elle lui a fait rencontrer des personnes et lui apportait de la notoriété.

Un apport "immatériel et moral" selon Marc Joulaud qui rappelle que les archives ont été détruites après le mandat. L’audience doit se poursuivre avec l’audition de témoins cités par la défense : Igor Mitrofanoff, qui rédigeait les discours de François Fillon, Sylvie Fourmont, sa fidèle secrétaire, et Pierre Molager, un ancien collaborateur.