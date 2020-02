Que deviennent François et Penelope Fillon ?

Que deviennent Francois et Penelope Fillon ?

publié le 24/02/2020 à 15:11

François et Penelope Fillon comparaîtront mercredi 26 février*, avec Marc Joulaud, dans le cadre de soupçons d'emplois fictifs de la femme de l'ex-Premier ministre et pour détournements de fonds publics. En attendant de "défendre l'honneur" de sa famille, François Fillon a tourné la page de la politique à la suite de la défaite à la présidentielle en 2017.

Après 40 années consacrées à la vie politique et le fiasco de l'élection suprême, François Fillon a rebondi dans la finance. Associé au fonds d'investissements Tikehau Capital depuis deux ans et demi. Il y met à profit son épais carnet d'adresses d'ex-Premier ministre. Il partage son temps entre ses bureaux parisiens et des voyages en Italie, Japon ou au Liban, en quête de nouveaux investisseurs étrangers.

François Fillon a aussi renoué avec ses passions, en particulier les belles cylindrées. Chaque année, il effectue des excursions en motocross dans les Pyrénées ou le Massif Central. Et depuis peu, il pratique la chasse.

Penelope Fillon candidate aux municipales

Par ailleurs, il a coupé les ponts avec la politique et le parti, notamment les ténors de la droite. À ses fidèles, tout juste accorde-t-il quelques coups de fil et de rares déjeuners. "Je ne chercherai pas à revenir", expliquait-il fin janvier sur le plateau de France 2.

Quant à Penelope Fillon, renvoyée elle aussi devant le tribunal, elle brigue un deuxième mandat au Conseil municipal de Solesmes, un village tranquille de 1.200 habitants dans la Sarthe, où elle siège depuis 2014.

*Le procès des époux Fillon devait initialement s'ouvrir ce lundi 24 février mais en raison de la grève des avocats, il a été reporté au mercredi 26 février.