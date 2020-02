publié le 21/02/2020 à 07:36

François Fillon, son épouse Pénélope et Marc Joulaud comparaîtront lundi 24 février devant le Tribunal Correctionnel pour détournement de fonds public dans l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse de l'ancien Premier Ministre.

En 2007, Marc Joulaud avait pris la succession de François Fillon comme député de la Sarthe, avec Penelope Fillon comme assistante parlementaire. Il confie ses fidélités mais aussi ses regrets en exclusivité au micro RTL.

"Aujourd'hui, Marc Joulaud c'est Marc Joulaud, François Fillon c'est François Fillon, mais on n'efface pas non plus 30 ans de collaboration avec un homme. Je considère que la fidélité, la loyauté, ça a encore un sens pour moi. On se contacte assez régulièrement, on se voit régulièrement quand il est dans la Sarthe".

Sur l'enjeu du procès, Marc Joulaud s'explique. "J'ai été le suppléent de François Fillon, François Fillon a été ministre. Est-ce que Pénélope Fillon avait un rôle d'assistante parlementaire au sens classique du terme ? Bien sûr que non. Est-ce que Pénélope Fillon avait-elle un rôle auprès de son mari ou auprès de moi durant ces années, moi sur la période 2002-2007 et au-delà sur toute la carrière de François Fillon, la réponse est forcément oui".

Pour Marc Joulaud, François Fillon aurait du dire dès le début que sa femme était assistante parlementaire. "Cela n'aurait posé problème à personne", affirme-t-il, "l'erreur a peut-être été de ne pas l'avoir dit".