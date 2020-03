Procès Fillon : qui est Marc Joulaud, l’autre employeur de Pénélope Fillon ?

publié le 04/03/2020 à 11:52

Ce mercredi 4 mars est l'anniversaire de François Fillon. L'ancien Premier ministre aurait sans doute aimé fêter cela ailleurs qu'au tribunal, où il entendra ce mercredi le témoignage de son ancien lieutenant, Marc Joulaud. Un homme discret, fidèle comme une ombre. À partir de 2002, il prend la place de député lorsque François Fillon devient ministre. Et il emploie lui aussi Penelope Fillon.

C'est sans doute l'une des périodes les plus embarrassantes pour le couple Fillon. On est 2002, François Fillon part au gouvernement. Marc Joulaud, le fidèle, le remplace dans la Sarthe. Sa collaboratrice sera Madame Fillon. Il n'a pas vraiment le choix : le contrat arrive déjà rempli, il n'a plus qu'à signer, sans discuter du salaire. Pénélope Fillon gagne alors 5.200 euros net par mois, bien plus que le député.

Marc Joulaud est d'un naturel timide, Pénélope Fillon est censée guider le jeune élu dans ses premiers pas. Mais là encore, son travail n'a laissé aucune trace. À supposer que Marc Joulaud ait été réellement handicapé par une timidité maladive, ironisent les juges, on voit mal comment Pénélope Fillon, qui se décrit elle-même comme particulièrement réservée, aurait pu lui être d'un quelconque secours. Marc Joulaud se prépare donc à une journée éprouvante, lui qui continue d'espérer une réélection à la mairie de Sablé-sur-Sarthe.