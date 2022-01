Procès de Nordahl Lelandais : le résumé de l'affaire Maëlys

Bientôt le dénouement de l'affaire Maëlys ? Presque 5 ans après, Nordahl Lelandais va être jugé pour le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de la petite fille de 8 ans, tuée en 2017. L'ancien militaire, déjà condamné en mai dernier à 20 ans de prison pour leur meurtre d'Arthur Noyer, comparaîtra du 31 janvier au 18 février devant la cour d'assises de l'Isère.

Le maître-chien de 38 ans, sera également jugé pour des agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines de cinq et six ans, au cours du même été 2017, et pour détention et enregistrement d'images à caractère pédopornographique.

De la disparition de la fillette en août 2017 à l'ouverture de ce procès hors normes et ultramédiatisé... Retour sur les principales étapes de l'affaire Maëlys, qui a tenu en haleine les Français pendant des mois.

La nuit du 26 au 27 août 2017 : disparition de Maëlys

Maëlys De Araujo a disparu vers 3h du matin dans la nuit du 26 au 27 août 2017 au cour d'une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Toute la famille s'est mise à chercher la petite fille de 8 ans, sans succès. Les gendarmes alertés se sont lancés à sa recherche également, en vain.

31 août 2017 : garde à vue de Nordahl Lelandais

Quelques jours après la disparition, les regards se tournent vers Nordahl Lelandais, présent à la cérémonie en tant qu'ami du marié venu en voisin. Ses contacts avec la fillette suivis de son absence à un moment de la fête ont attiré les soupçons. Le 31 août, l'ancien militaire est placé en garde à vue. Au cours de celle-ci, l'homme de 34 ans à l'époque s'est justifié, admettant avoir eu une conversation avec l'enfant, s'être absenté pour se changer et avoir nettoyé sa voiture en profondeur le lendemain du mariage, dans le but de la vendre.

3 septembre 2017 : mise en examen

Début septembre, les recherches se poursuivent mais toujours aucune trace de Maëlys. Toutefois, les enquêteurs ont retrouvé une trace d'ADN de la petite fille dans la voiture de Nordahl Lelandais. Pour l'expliquer, le suspect a assuré qu'elle était montée dans son véhicule accompagnée d'un autre enfant pour voir s'il y avait un chien avant de regagner la fête. L'ex-militaire est mis en examen pour enlèvement et incarcéré le 3 septembre 2017.

Deux mois plus tard, en novembre 2017, les images de vidéosurveillance ont montré la voiture de Nordahl Lelandais au moment de la disparition de la fillette. Une petite silhouette vêtue de blanc à ses côtés est visible à l'aller, il apparaît seul au retour. Alors qu'il continue de nier les faits, il est mis en examen pour meurtre précédé d'enlèvement et séquestration.

14 février 2018 : les aveux

Confondu par une trace de sang découverte sous un tapis de sa voiture, Nordahl Lelandais passe aux aveux le 14 février 2018. Le maître-chien raconte avoir frappé Maëlys et l'avoir tuée "involontairement". Il expliquera le 19 mars que la petite fille est morte dans sa voiture après un "coup très violent" au visage alors qu'elle s'était mise à hurler. En parallèle de ses aveux, l'ancien militaire a conduit les enquêteurs aux restes de sa victime, dans le massif de la Chartreuse. Nordahl Lelandais a été renvoyé devant les assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys le 1er juin 2021.