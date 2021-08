Le dimanche 27 août 2017, 180 adultes et plusieurs enfants célèbrent un mariage dans la salle des fêtes de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Jennifer et Joachim de Araujo, des cousins, ont été invités à la noce. Ils ont emmené leurs deux filles : Colleen, 12 ans et Maëlys, 9 ans. Cette dernière est habillée d'une robe blanche, la mate mate, cheveux châtains et yeux marrons.

Aux alentours de 3 heures du matin, le DJ passe au moins deux chansons que Maëlys aime particulièrement. Sa mère ne la voit et commence à la chercher discrètement. Vers 3h15, Jennifer de Araujo, de plus en plus inquiète, signale la disparition de sa fille au micro du DJ.

La fête de mariage s'interrompt et fait place aux premières recherches pour retrouver Maëlys. Pas de trace de l'enfant. Vers 4 heures du matin, les parents décident d'appeler la gendarmerie. Ils enquêteurs prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Un hélicoptère est envoyé dans le Jura, pour récupérer la taie d'oreiller de Maëlys afin de guider un chien dans le périmètre de la salle des fêtes.

Les invités du mariage commencent à être entendus, les véhicules stationnés sur le parking sont tous fouillés, les photos et vidéos prises le jour du mariage sont saisies. Les jours qui suivent sa disparition, Maëlys reste introuvable mais un fichier et toute une série de témoignages vont faire surgir une silhouette qui se trouvait à la fête. Un certain dénommé Nordahl Lelandais.

Ce dernier n'était pas invité au mariage, mais avait insisté auprès du marié pour être présent dans la soirée. Me Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys de Araujo déclare au micro de l'heure du crime : "Nordahl Lelandais cherchait à entrer en contact avec des enfants".

Nos invités

Franck Bodereau, journaliste, rédacteur en chef adjoint France 3 Normandie

Nathalie Barré, mère de Mathis

Me Aline Lebret, avocate de Nathalie Barré