Policiers fauchés à Colombes : ce que l’on sait du suspect en garde à vue

publié le 28/04/2020 à 12:16

Un automobiliste a blessé deux motards de la police, lundi 27 avril à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en les percutant volontairement en marge d'un contrôle routier conjoint de la police nationale et de la police municipale de Colombes (Hauts-de-Seine). L’homme a invoqué "la situation" en Palestine dans ses premières déclarations après son interpellation.

Les faits se sont déroulés peu avant 17h40 sur une avenue proche du stade Yves du Manoir, selon le parquet de Nanterre. Les deux motards, qui font partie de la Direction de l'ordre public et de la circulation, qui dépend de la préfecture de police de Paris (PP), étaient à l'arrêt en train de contrôler un véhicule quand une "BMW noire" qui arrivait en sens inverse s'est déportée sur la gauche pour venir les percuter, atteignant également une voiture de la police municipale qui se trouvait derrière eux, a précisé le parquet.

Une source policière avait initialement fait état d'un conducteur de scooter qui aurait pris la fuite pour échapper au contrôle, une version non confirmée par le parquet.

L'un des motards a été grièvement blessé à la tête, l'autre aux jambes et au bassin, selon le parquet. Tous deux ont été hospitalisés, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L’un des deux fonctionnaires a été placé dans un coma artificiel, mais “vraisemblablement ses jours ne sont plus en danger”, a indiqué, ce mardi matin sur BFM TV, Emmanuel Quemener, secrétaire régional Alliance police nationale 92.

La brigade criminelle a été saisie

Aussitôt interpellé par les policiers municipaux, le conducteur de la BMW, un Français de 29 ans habitant Colombes, a indiqué que son geste était "volontaire", selon des sources proches du dossier. Dans sa voiture, les enquêteurs ont retrouvé un couteau et une "lettre expliquant son geste", a indiqué le parquet de Nanterre sans donner plus de précisions.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) était, dans la soirée de lundi, en phase "d'observation" pour déterminer s'il allait se saisir de l'enquête. "L'enquête qui débute fera toute la lumière sur (les) motivations" du suspect, a promis le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans un tweet. La brigade criminelle a été saisie, avec l'appui du Service départemental de la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

Le suspect a été placé en garde à vue et était dans la soirée en cours d'audition. "On vérifie les éléments de personnalité et son profil psychologique", a ajouté le parquet, indiquant qu'une perquisition était par ailleurs en cours.

Une source proche du dossier a rapporté que, lors de ses premières déclarations, l'interpellé avait déclaré "avoir percuté les policiers en représailles à la situation en Palestine". "Il a indiqué lors de son interpellation avoir regardé des vidéos sur la Palestine avant d'agir", a confirmé le parquet. D’après Le Parisien, l’homme se nomme Youssef T., et aurait prêté allégeance au groupe État islamique.

Le suspect était connu pour des troubles psychiatriques

Le suspect n'a pas d'antécédents judiciaires récents, n'était "pas fiché S et était inconnu des services de renseignement", a précisé la procureure de la République de Nanterre, Catherine Denis, qui s'est rendue sur place. L'homme était seulement connu pour des "faits de droit commun anciens", a précisé une source au sein de son parquet. Selon Le Parisien, il s’agit de faits de violence remontant à 2008, pour lesquels il avait écopé de travaux d’intérêt général, deux ans plus tard. Il avait par ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi pour outrage à agent en 2014.



Le quotidien ajoute que le suspect était connu pour d’anciens troubles psychiatriques. Il aurait même été auteur d’une crise en 2012. Il doit désormais faire l’objet d’une expertise psychiatrique, mardi, afin de déterminer si sa garde à vue est compatible avec son état de santé mentale. Les enquêteurs cherchent également à déterminer si l’homme n’était pas en rupture de traitement médicamenteux.

Pas de signe de radicalisme religieux

Le Parisien cite plusieurs voisins de Youssef T., qui habite dans la cité Audra de Colombes. "Nous sommes extrêmement surpris. Si l'on apprenait qu'il était radicalisé, c'est la dernière personne à qui on penserait. Je pense plutôt qu'il a dû péter un plomb", a expliqué l’un d’eux. D’autres parlent d’un homme "sans histoires, gentil et serviable". Le motif religieux, lui, semble improbable pour un autre voisin. "Une chose est sûre : il n'avait aucun signe visible d'une pratique religieuse radicale. D'ailleurs, on ne l'a jamais vu à la salle de prière attenante à l'immeuble", explique au journal cet habitant de Colombes.

Christophe Castaner adresse ses "pensées" aux policiers blessés

"Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés", a assuré Christophe Castaner dans son tweet, qui a rendu "hommage au sang-froid des policiers municipaux qui leur ont porté secours et ont interpellé le mis en cause". Également sur Twitter, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, leur a exprimé "tout son soutien". Les policiers municipaux qui se trouvaient dans le véhicule sont "en état de choc", selon la maire Nicole Goueta qui s'est rendue sur place.

Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés, alors qu'ils étaient engagés pour nous protéger.

Hommage au sang froid des policiers municipaux qui leur ont porté secours et ont interpellé le mis en cause.

Cet incident intervient dans un contexte de récentes tensions avec la police dans le département et alors que la France vit sous la menace constante d'attaques jihadistes depuis 2015.