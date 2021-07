Police : qu'est-ce que la CRS 8, nouvelle unité d'intervention ?

Gerald Darmanin a présenté à Bièvre dans l'Essonne, une unité d'intervention inédite ce jeudi 1er juillet : la CRS 8, censée être déployable partout sur le territoire en un temps record pour intervenir sur des violences urbaines.

Elle est composée de 200 hommes et femmes basés dans l'Essonne, qui partagent leurs locaux avec le Raid. Ils sont déployables à tout moment dans un rayon de 300 km autour de Paris. Une base aérienne toute proche permettra peut-être, à terme, un déploiement au-delà de ce périmètre. Mais une réflexion se pose sur l'acheminement du matériel par le ciel.

L'objectif : être prêt à quitter la base en seulement 15 minutes après le déclenchement, il faut ensuite compter 2h de trajet maximum et intervenir sur des terrains en proie à des violences urbaines, comme en on a vu à Dijon l'été dernier. Cette CRS ne restera sur place que quelques jours et n'a pas vocation à s'installer dans une zone durablement.

La CRS 8 sera opérationnelle à compter de demain, vendredi 2 juillet. Toutefois, elles est déjà la cible de critiques. Pourquoi créer une nouvelle unité d'élite, une CRS spéciale, alors que des CRS existent déjà partout sur le territoire et peuvent basculer d'une zone à l'autre, venir en renfort en cas de besoin ? Cette unité ne risque-t-elle pas de faire doublon et d'accaparer le budget et les moyens qui auraient pu être répartis à l'ensemble des compagnies ? Telles sont les questions qui revient chez les syndicalistes.