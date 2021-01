Rencontre avec Pascal Sancho, CRS sauveteur en montagne

publié le 21/01/2021 à 15:57

Pascal Sancho a tout donné pour sa vocation de CRS sauveteur en montagne. Ce jeune retraité vient d'écrire un livre de souvenirs, Bravo Papa ! 30 ans comme secouriste en montagne, où il raconte 30 ans de sa vie à sauver celle des autres dans les Pyrénées et dans d'autres massifs.

Adolescent, Pascal Sancho a choisi sa vocation en voyant le poster d'un hélicoptère de secours avec un sauveteur accroché dessous. "Quand j'ai vu cette image, je me suis dit immédiatement, c'est ça que je veux faire, et je l'ai fait. Il faut toujours aller au bout de ses rêves".

Caravane, c’est l’indicatif des sauveteurs, Dragon 64, celui de l’hélicoptère de la sécurité civile des Pyrénées-Atlantique. Il s’agit d’un exercice auquel a participé Pascal dans le cirque de Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. "J'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'amener des gens, des amis, sur pas mal de sommets dans le monde. Il n'y a rien qui puisse se rapprocher de cette émotion que procure une mission de secours".

Une obligation de résultats

Au fil des pages et de la carrière de Pascal Sancho, il y a un sauvetage qui l'a particulièrement marqué. Il s'agit d'une opération montée de nuit pour récupérer un groupe d'adolescents parti faire du canyoning. Selon lui, "ça aurait pu très mal se passer, être un drame. Mais ce soir-là, toutes les planètes s'étaient bien alignées. On a fait un merveilleux secours techniquement difficile (...) dès l'instant qu'on intervient sur des enfants, on a un supplément d'âme, on a une obligation de résultats".

Cette profession paie un lourd tribut

Mais Pascal raconte aussi les drames, quand dans la radio raisonne le code "delta charlie delta" qui signifie décédé (DCD, ndlr). Cette profession paie le plus lourd tribut à sa mission, loin devant les unités d’élite du RAID ou du GIGN. "J'ai perdu 6 camarades en une trentaine d'années, sur un groupe de 40 ça fait beaucoup. On va repartir avec une énergie qui est surmultipliée parce qu'on pense à ceux qui ne sont plus là et qu'on se doit de continuer la mission".

Pascal Sancho a quitté la police il y a plus de quatre ans, et désormais, il se consacre à sa passion pour l’écriture. Ses compétences de montagnards, il les met au service de son métier de guide international. Ses clients ne peuvent que devenir ses amis.

Bravo Papa !, le livre émouvant et passionnant de Pascal Sancho est publié aux éditions Mareuil.

