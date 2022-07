"Il avait les dehors d'à peu près n'importe qui". C'est ce que pense Michel Moatti la première fois qu'il voit Nordahl Lelandais. À l'époque, l'homme se trouve dans le box des accusés de la cour d'Assises de Grenoble, mis en cause pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, 8 ans. "Quand il est interrogé, c'est tout sauf le monstre qu'on a pu décrire ou imaginer", insiste l'auteur du livre Rapport sur Nordahl L. (Hervé Chopin, 2022) au micro des Voix du crime.

Et pourtant, depuis les débuts de l'enquête sur la disparition de Maëlys en août 2017, Nordahl Lelandais est présenté comme un dangereux criminel. Il a même avoué un second meurtre : celui du militaire Arthur Noyer, la même année. C'est d'ailleurs ce qui conduit Jacques Dallest, l'avocat général du procès, à le qualifier de "danger social absolu", lui qui a tué deux fois des victimes de profils très différents.

Dès l'automne 2017, il laissait entrevoir un personnage incertain Michel Moatti

Nordahl Lelandais est un personnage difficile à cerner. "Dès l'automne 2017, il laissait entrevoir un personnage incertain, je dirais difficile à caractériser, difficile à définir, qui oscille entre différents types de comportements, voire de profil mental, se souvient Michel Moatti qui a suivi l'affaire Maëlys depuis ses débuts. Est-ce que c'était ce type très macho, violent, presque parfois simple, voire presque illettré, que certains définissaient ? Ou alors ce bon compagnon, ce bon copain, ce type galant que certaines de ses ex ou de ses copines décrivaient ?" Dans son livre, le journaliste et écrivain qui a enquêté sur Nordahl Lelandais tente de retranscrire cette personnalité trouble.

À l'époque de ses deux crimes, son quotidien paraît monotone et peu stimulant. Pendant le procès, Nordahl Lelandais est décrit comme un "no life", quelqu'un qui n'a pas de vie, explique Michel Moatti qui récite sa déposition de mémoire. "Je rentre tard, je rentre la nuit ou au petit matin chez moi. Je dors, je me lève. C'est la fin de matinée, je me fais un café, un rail de coke. Je vais me mettre sur mon ordinateur, je regarde un ou deux pornos, je me fais un café, une ligne de coke. L'après-midi passe, ça va être l'heure de l'apéro. Je rejoins des copains pour l'apéro. On boit, on sort le soir et je rentre. Voilà, ça recommence le lendemain."

Un mode de vie que Nordahl Lelandais, maître-chien, n'hésite pas à mettre sur le dos de son échec à intégrer l'armée. "Ce n'est jamais de sa faute", résume Michel Moatti. "Ces manières de se disculper sont quand même récurrentes et sont un peu pathétiques parfois".

Sa relation avec ses chiens était aussi sans doute une forme de stratégie Michel Moatti

La seule chose qui semble éveiller un peu d'émotion en lui, ce sont ses chiens. "Les psychologues ont dit qu'en effet, c'est un des rares moments ou il était capable d'empathie", indique Michel Moatti. Un moyen de socialisation aussi. "Sa relation avec ses chiens, c'était aussi sans doute une forme de stratégie puisque en effet, il a capté l'attention de Maëlys avec ses chiens, mais on a vu aussi qu'il a réussi à entrer en relation avec des jeunes femmes par le biais du dressage canin."

Parmi les différentes femmes séduites par Nordahl Lelandais se trouve notamment Anouchka, appelée à la barre pendant le procès. Face à elle, l'accusé a maintenu une version terrifiante de la nuit du drame.

"La présidente a demandé la diffusion d'une conversation téléphonique avec Anouchka où Lelandais lui dit que les choses auraient été différentes si elle avait répondu à ce fameux SMS qu'il lui a envoyé quelques heures avant d'enlever Maëlys", se rappelle Michel Moatti. À la question de savoir s'il maintenait ces propos, Nordahl Lelandais a répondu : "'Évidemment, madame la présidente, je serais allé voir ma copine, il n'y aurait pas eu de drame".

En parallèle du meurtre de Maëlys Nordahl Lelandais était jugé pour agressions sexuelles sur ses petites cousines. Il a finalement écopé de la peine maximale : la prison à perpétuité avec 22 ans de sûreté, mais la cour n'a pas pu trancher si avant de mourir, Maëlys avait elle aussi été sexuellement agressée.

