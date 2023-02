Nordahl Lelandais : comment a-t-il avoué le meurtre de Maëlys ?

En 2017, la juge d'instruction de Grenoble, Gaëlle Bardosse, est chargée du dossier Maëlys, une fillette disparue le 27 août 2017. Elle se retrouve alors face à un homme, Nordahl Lelandais, qui dément avec constance et assurance. Dans son entourage, personne ne croit une seconde qu'il soit derrière cette disparition. On le décrit comme mythomane, imprévisible, mais ce petit dealeur de coke et dragueur insistant, ne s'en serait jamais pris à une enfant.

Difficile d'obtenir quoi que ce soit de Nordahl Lelandais. Gaëlle Bardosse revient sur ses premiers échanges avec l'imperturbable suspect : "On lui présente les vidéos de surveillance lors de l'interrogatoire. On y voit une forme blanche à l'intérieur de son véhicule. Il nie et on ne comprend pas pourquoi il s'enferme dans cette négation. On y voit bien une enfant, habillée de blanc, de petite taille. On a vu Maëlys. Mais il ne voulait pas l'admettre", raconte-t-elle au micro de Serge Pueyo.

Nordahl Lelandais est alors incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, sous le numéro d'écrou 17785.

Lelandais passe aux aveux

Face au mystère Lelandais, et alors que Maëlys reste introuvable, le procureur de Grenoble et la juge suivent de près le travail des experts. Ces derniers progressent, le 30 novembre 2017, le procureur Jean-Yves Coquillat indique que, contrairement à ce qu'il soutenait jusque-là, Nordahl Lelandais s'est bien éclipsé lors de la soirée de mariage.



Il a caché trois allers-retours de la salle des fêtes jusqu'à son domicile. Les images de vidéosurveillance renforcent les soupçons sur cet homme.

Il a fallu cette infime goutte de sang qui a tout fait basculer Gaëlle Bardosse, juge

Cinq mois après sa mise en examen pour la disparition de la petite Maëlys, le suspect est confronté à une petite tâche retrouvée par les experts à l'arrière du coffre de sa voiture. La juge Gaëlle Bardosse insisté auprès des gendarmes pour une expertise complémentaire.



"Cette goutte de sang était notre espoir. Ce moment où on m'annonce que c'est bien l'ADN de Maëlys. On sait que la fin a été fatale pour cette enfant et que c'est la preuve irréfutable. Il a fallu cette infime goutte de sang qui a tout fait basculer", rappelle la juge d'instruction au micro de RTL.

Le 13 février 2018, Nordahl Lelandais se résout à avouer et raconte qu'il a tué "accidentellement" la fillette.

