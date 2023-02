DOCUMENT RTL/M6 - Maëlys : la juge évoque la "violence terrible" de Lelandais lors de la reconstitution

Un an après la condamnation de Nordahl Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, Gaëlle Bardosse, la juge d'instruction, témoigne en exclusivité pour RTL/M6. Pour rappel, la victime, âgée de 8 ans seulement, avait été enlevée lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) le 27 août 2017.

Un mois après avoir avoué le meurtre et conduit les enquêteurs vers le corps de la petite Maëlys, Lelandais précisera les conditions de sa mort dans sa voiture. Il parle d'un geste qu'il n'a pu contrôler, d'un coup qu'il a donné parce que l'enfant voulait rentrer voir ses parents, qu'il ne savait pas pourquoi elle pleurait. C'est sa version. "Un accident".

Lors de la reconstitution des faits en septembre 2018, la juge demande à Nordahl Lelandais de reproduire, sur le mannequin représentant l'enfant, les coups de poings assénés au visage de Maëlys. D'abord hésitant, Nordahl Lelandais va ensuite porter des coups très violents contre le mannequin, surprenant tout le monde.

On va rester dans un silence, sidérés Gaëlle Bardosse

"On ne s'attend pas à une telle violence. On va rester dans un silence, sidérés. On est tous interloqués", raconte Gaëlle Bardosse. "Là, il a pu dire qu'il avait porté plusieurs coups avec une force d'une violence terrible. C'était sidérant".

Et de poursuivre : "On a eu peut-être un sentiment de vérité de ce qui avait pu se passer. Nordahl Lelandais n'exprime pas plus de sentiment que ça. Il collabore à la reconstitution", dit-elle.

Retrouvez le sujet consacré à la première prise de parole de la juge de l'affaire Maëlys ce lundi 13 février dans le 12/45 de M6.