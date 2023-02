DOCUMENT RTL/M6 - Affaire Maëlys : la juge raconte la découverte de la goutte de sang, "la preuve irréfutable"

Un an après la condamnation de Nordahl Lelandais à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, c'est un témoignage exclusif RTL/M6. Gaëlle Bardosse, 51 ans, s'exprime pour la première fois.

C'est la juge d'instruction qui pendant quatre ans, assistée de deux autres collègues, a dirigé toutes les investigations dans cette affaire qui a marqué les esprits. Pour rappel, la victime, âgée de seulement 8 ans, avait été enlevée lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) le 27 août 2017.

La magistrate a ainsi expliqué le moment où la "preuve irréfutable" de la culpabilité du tueur a été trouvée. Lors du visionnage des images de vidéo-surveillance, les enquêteurs ont ainsi découvert "une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture". Après avoir insisté sur un complément d'enquête, Gaëlle Bardosse reçoit les résultats de la part de l'expert.

Ce moment où on m'annonce que c'est son ADN, c'est un grand moment Gaëlle Bardosse

"Ce moment où on m'annonce que c'est bien son ADN, c'est un grand moment. C'est une goutte de sang, la preuve irréfutable. On sait que la fin a été fatale pour cette enfant, mais on se dit, ça y est, là on a quelque chose. Ce fut une libération, vraiment", a affirmé la juge d'instruction.

Pour Gaëlle Bardosse, cet épisode de la goutte de sang, c'est un moment "qu'elle n'oubliera jamais". D'autant plus que cette découverte fut primordiale, car après avoir présenté ces preuves à Nordahl Lelandais, ce dernier a fini par avouer ses crimes. "Tout de suite, il va indiquer qu'il a tué accidentellement et involontairement Maëlys". Il exprimera même des regrets envers la famille de la victime et les enquêteurs.

Retrouvez le sujet consacré à la première prise de parole de la juge de l'affaire Maëlys ce lundi 13 février dans le 12/45 de M6.

