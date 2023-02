C'est un témoignage exceptionnel sur une affaire criminelle hors norme qui a passionné toute la France. Gaëlle Bardosse, 51 ans, la juge d'instruction qui pendant quatre ans, assistée de deux autres collègues, a dirigé toutes les investigations dans l'affaire Maëlys, s'exprime pour la première fois.

Il y a un an, Nordahl Lelandais a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) le 27 août 2017.

Cette juge, pugnace et déterminée, revient sur son face-à-face avec Nordahl Lelandais, et sur la découverte de la minuscule trace de sang qui a fait craquer l'ex-militaire. Elle évoque "le tourbillon", "la pression infernale", qu'elle a vécus.

Le 3 septembre 2017, à l'issue de sa garde à vue Nordahl Lelandais est présenté à la juge Gaëlle Bardosse. "Lors de son interrogatoire, il va tout nier. La veille, j'avais reçu le résultat d'une expertise révélant que l'ADN de Maëlys avait été retrouvé sur le bouton d'allumage des phares de son véhicule. Malgré cela, il continue à contester", raconte-t-elle.

Lelandais est mis en examen pour "enlèvement et séquestration" et incarcéré. Pendant six mois, il va continuer à affirmer qu'il est innocent.

La personnalité "complexe" de Lelandais

"Lorsqu'on lui présente les images de vidéosurveillance de Pont-de-Beauvoisin qui ont capté son passage, il va nier formellement que c'est son véhicule, que la forme blanche sur le siège passager, c'est Maëlys", explique la juge Bardosse. "On ne comprend pas qu'il s'enferme dans cette négation. Alors que les gendarmes, les experts, les parents, nous les magistrats, on a vu Maëlys, avec le col rond de sa robe. Mais non, il ne veut pas l'admettre".

La juge décrit son comportement lors des interrogatoires : "Il reste poli. 'Bonjour madame', 'Oui madame'. Il n'a pas un mot plus haut que l'autre, se maitrisant parfaitement. Cet aplomb dans le mensonge, dans sa façon de déformer la vérité, c'est impressionnant ! C'est sûr que l'on a affaire à une personnalité très complexe. On a du mal à saisir qui est vraiment Nordahl Lelandais".

Je n'avais jamais connu cette pression Gaëlle Bardosse

"C'est un dossier unique dans une vie. Il y a eu beaucoup d'adrénaline, d'angoisse, de stress. Mes proches m'en parlaient tous les jours. C'est un tourbillon, personnel, professionnel. Je n'avais jamais connu cette pression, explique Gaëlle Bardosse. C'est ça qui était infernal."



Elle d'ajouter : "Je ne voulais pas regarder la presse. Il ne fallait pas que ce soit la presse qui instruise le dossier. Tout le monde avait son avis sur l'affaire. C'était fou ! Ce que je retiens surtout à titre personnel, c'est le soulagement d'avoir pu rendre Maëlys à ses parents. C'était important pour moi".



