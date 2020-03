Nantes : il tente de s'évader du tribunal en plein confinement

publié le 21/03/2020 à 20:41

Il est surnommé "El Chapo 3T", a 19 ans et est suspecté de trafic de stupéfiants. Mercredi 18 mars, il a été conduit au tribunal de Nantes pour l'examen de sa demande de remise en liberté. Verdict : maintien en détention provisoire. Une décision qui ne lui a visiblement pas plu.

Selon Ouest-France, le jeune homme a sauté par-dessus le box des accusés à l'annonce du délibéré. Il s'est mis à courir et les policiers l'ont suivi. Ils n'ont eu aucun mal à le rattraper puisque les portes du tribunal étaient fermées à cause de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement prises par le gouvernement.

Sa tentative d'évasion a donc tourné court. "El Chapo 3T", qui est suspecté d'être à la tête d'un "juteux trafic de stupéfiants", comme le précise Ouest-France, n'échappera pas à la justice. Son procès est prévu le 15 avril.