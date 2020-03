Vendée : ivre, il décide d'aller frapper le compagnon de sa soeur malgré le confinement

publié le 20/03/2020 à 23:42

Alors que la France vit en confinement depuis quelques jours, un jeune Sablais (Vendée) a décidé d'enfreindre les règles pour se rendre chez sa soeur, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars, et agresser son beau-frère. Il s'est enfui et a finalement été arrêté par la brigade anti-criminalité (BAC).

Sous l'emprise de l'alcool, ce jeune homme de 22 ans a choisi de braver les mesures imposées par le gouvernement, en pleine période de crise sanitaire, pour aller frapper le compagnon de sa soeur, rapportent nos confrères de France Bleu Loire Océan. Il lui a donné un violent coup de tête et plusieurs coups de poing.

Après s'être enfui, les policiers l'ont finalement retrouvé un peu plus tard dans la nuit et ce dernier a été placé en garde à vue. Il est mis en cause pour violences volontaires et risque également de devoir payer 135 euros pour avoir violé les mesures de confinement. La victime va porter plainte.