Coronavirus et confinement : à Lille, le 17 saturé par des appels de délation

et Franck Antson

publié le 21/03/2020 à 17:28

En cette période de confinement, chacun a un rôle à jouer. Il est interdit d'appeler le Samu (15) pour tout et n'importe quoi, tout comme le numéro Police-secours (17). Depuis cinq jours, le 17 est pourtant saturé, bien que ce soit aussi un numéro d'urgence. À Lille, par exemple, les opérateurs sont débordés.

Sur la plateforme d'urgence, au commissariat, les policiers doivent gérer les angoisses de certaines personnes confinées, et surtout beaucoup de questions. Un contexte qui vire aussi à la délation : les habitants n'hésitent pas à dénoncer leurs voisins qui ne respectent pas les consignes. Ces agents du Nord renvoient ces demandes vers le numéro vert mis en place par le gouvernement : il s'agit de ne pas encombrer la ligne d'urgence.

"On a plus l'impression d'être standardiste que policiers. Ils ont besoin d'être rassuré", déclare une policère. "On essaie (...) mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, qui sont peut-être en urgence vitale", conclut-elle.