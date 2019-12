publié le 27/12/2019 à 14:38

Deux jours après la découverte du corps d'une femme en partie calciné dans un parc de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, l'enquête se précise. Ce vendredi 27 décembre, une source proche du dossier a déclaré que les investigations s'orientent désormais vers le milieu de la prostitution.

Selon cette même source, contactée par l'AFP, la femme de 37 ans découverte sans vie au matin de Noël était originaire d'Europe de l'Est. Elle a été identifiée à "99,99%" grâce notamment à des signes distinctifs qu'elle portait, a indiqué Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes et à la Section de recherches de la gendarmerie de Marseille, via son antenne locale de Fréjus. Une autopsie de la victime devrait avoir lieu le 30 décembre prochain, pour espérer en apprendre plus sur les circonstances de sa mort. La femme avait été retrouvée dénudée et partiellement brûlée dans le parc départemental de Valmasque.