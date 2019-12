Dordogne : un chat disparu retrouve sa famille le jour de Noël

publié le 27/12/2019 à 03:47

Un beau cadeau. Un couple de Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne) a retrouvé son chat, prénommé Gribouille, le jour de Noël. L'adorable petit félin avait disparu le 9 novembre dernier.

Dévastés, ses maîtres avaient remué ciel et terre pendant des semaines, déposant des annonces sur Internet et des mots dans les boîtes aux lettres des alentours. Un jeune homme, qui avait justement vu une annonce, a retrouvé Gribouille à huit kilomètres de Saint-Médard-de-Mussidan.

Le petit chat, très amaigri et touché aux reins à cause de la déshydratation selon France Bleu Périgord, a dû être pris en charge par un vétérinaire. "Il est passé de 4,4 kilos à 2,7 kilos. On sent tous ses os. (…) Mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement", a assuré Laurent, son maître.

Autre jolie coïncidence pour un jour spécial comme Noël : le jeune homme qui a retrouvé Gribouille est un ancien élève du collège de Saint-Médard-de-Mussidan, quand Laurent y était surveillant.