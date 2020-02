Mort de Vanille à Angers : ce que l'on sait du parcours de la mère

publié le 11/02/2020 à 14:00

"Entre le 3 décembre et le 7 février, aucun signe ne nous permettait de penser que ce passage à l'acte était envisagé par la maman, au contraire". Ce sont les mots du procureur, Éric Bouillard sur Nathalie Stephan, qui a avoué avoir tué sa fille Vanillle. Elle est mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire, a annoncé ce mardi 11 février le procureur de la République d'Angers.

Le président du département du Maine-et-Loire Christian Gillet a évoqué le "parcours très particulier" de cette femme. Issue d'une fratrie de trois enfants, au milieu de deux frères, et de parents handicapés, elle avait elle-même été placée à l'ASE (Aide sociale à l'enfance). Après avoir vécu en couple de 2003 à 2014 et avoir eu un enfant en 2008, Nathalie Stephan avait quitté le foyer familial et connu une période d'errance, "dormant dans sa voiture".

Choisissant la date anniversaire de sa fille pour réaliser son acte, Nathalie Stephan était suivie pour des troubles psychologiques et psychiatriques et prenait un traitement. Elle était hébergée depuis un an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées. Sa fille était en famille d'accueil mais elle possédait un droit de visite.

"La maman avait prévu un plan"

"Le mobile du passage à l'acte semble être lié à son départ du centre maternel, départ qui lui avait été annoncé, nous dit-elle, le 3 décembre 2019, jour où elle a décidé, par divers moyens de donner à la mort à son enfant", a détaillé Éric Bouillard. "Les éducateurs décrivent une évolution positive d'une maman qui s'investissait de plus en plus dans le lien et qui avait rassuré les personnes qui l'encadraient" en affirmant qu'elle avait "un hébergement", a ajouté le magistrat.

Il a expliqué que "la maman avait prévu un plan, a caché ce plan et a dissimulé aussi sa situation réelle", une "situation de désœuvrement complet, d'isolement complet et de refus aussi de son départ du centre maternel".

Dimanche 9 février au soir, le procureur avait réitéré qu'à "aucun moment la mère n'avait par le passé mis en danger l'un ou l'autre de ses enfants". Les faits présentés étaient "prémédités" et "relèvent de la qualification juridique d'assassinat", a souligné le procureur.

