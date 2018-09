Morbihan : un inspecteur de l'Aide sociale à l'enfance mis en examen pour viol

publié le 30/09/2018 à 19:18

Les faits remontent à 2017 et 2018. Un inspecteur de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Morbihan, âgé de 44 ans, a été mis en examen pour viol sur mineur et harcèlement sur des jeunes femmes. Il a finalement été remis en liberté, a-t-on appris ce dimanche 29 septembre auprès du parquet de Lorient.



Le viol aurait été commis lors de l'année 2017 et le harcèlement et les appels malveillants sur des jeunes majeurs sous contrat avec le département, entre octobre 2017 et avril 2018, a précisé Laureline Peyrefitte, procureure de Lorient.

Mis en examen le 20 juin et incarcéré, il a été remis en liberté le 7 septembre par décision de la chambre de l'instruction de Rennes après appel de son placement en détention provisoire. L'inspecteur a été suspendu par le conseil départemental du Morbihan après le témoignage d'une des plaignantes.