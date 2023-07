Mort de Nahel : "Arrêtez, ne cassez pas", demande sa grand-mère

"Arrêtez, ne cassez pas", a affirmé la grand-mère de Nahel, l'adolescent tué mardi 27 juin par un policier à Nanterre. Sur BFM TV, elle a lancé un appel au calme, ce dimanche 2 juillet, après une cinquième nuit d'émeutes urbaines survenue à la suite de la mort de son petit-fils de 17 ans.



Nadia a exhorté les casseurs à ne pas continuer. "Qu'ils ne cassent pas les vitrines, qu'ils ne cassent pas les écoles, pas les bus. Arrêtez, ce sont des mamans qui prennent les bus, ce sont des mamans qui marchent dehors".

"On veut que ces jeunes-là restent tranquilles. Nahel, il est mort. Ma fille avait un seul enfant, elle est perdue, c'est fini, ma fille n'a plus de vie. Et moi, ils m'ont fait perdre ma fille et mon petit-fils", a-t-elle poursuivi, se disant "fatiguée".

Depuis le drame, de nombreux jeunes des quartiers populaires crient leur colère contre la police ou l'État en multipliant les heurts avec les forces de l'ordre, les saccages de bâtiments publics et les pillages de magasins.



"J'ai confiance en la justice"

"J'en veux aux deux policiers, parce qu'ils étaient deux, qui ont donné deux coups de crosse à la tête de mon petit-fils, et à celui qui a tiré directement dans le cœur, il pouvait lui tirer dans la jambe, dans le bras", a déclaré la grand-mère.

"Là, c'est la vie qu'ils lui ont enlevée", a-t-elle souligné. Nadia s'est dite choquée par la cagnotte mise en ligne au profit du policier auteur du coup de feu mortel. "Il m'a pris mon petit-fils. Cet homme doit payer, comme tout le monde. Ceux qui sont en train de casser, qui tapent les policiers seront punis aussi. J'ai confiance en la justice. Je crois à la justice", a-t-elle assuré.