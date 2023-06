Mort de Nahel : quelles sont les conditions de détention du policier incarcéré ?

Les scènes de violences et de pillages ont continué d’agiter de nombreuses villes de France dans la nuit de jeudi à vendredi, conséquences de la mort du jeune Nahel à Nanterre. L’enquête sur ce drame, dans lequel l’adolescent a été tué mardi par le tir à bout portant d’un policier après un refus d’obtempérer, se poursuit dans cette atmosphère très tendue. L'auteur du tir, un motard des forces de l'ordre, a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, une décision extrêmement rare. Pour les magistrats, à ce stade de l'enquête, le tir n'était pas réglementaire.

Le policier auteur du tir mortel s’est donc réveillé vendredi matin dans une cellule individuelle de la prison de la Santé, à Paris. Il a été placé dans le quartier réservé aux personnes vulnérables et médiatiques, afin de le préserver d’éventuelles prises à partie d’autres détenus. Il n’a cependant pas été placé à l’isolement. Son avocat a déposé jeudi soir une demande de remise en liberté, qui sera examinée d'ici à 20 jours par la cour d’appel.

Le policier est convaincu d’avoir tiré dans les règles, a expliqué jeudi soir sur RTL son avocat, Me Laurent-Franck Lienard. "Il a expliqué les raisons de son tir qui sont des raisons légitimes. Nous combattrons la légitimité de son acte parce que, véritablement, il a tiré dans le cadre de la loi. Il n'a pas commis un acte qui me semble en dehors des conditions légales", a estimé l’avocat. L'un des avocats de la famille de Nahel, Me Yassine Bouzrou, a déposé jeudi une plainte pour meurtre, complicité de meurtre et faux en écriture publique aggravé.

