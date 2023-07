INVITÉ RTL - Incendier une école, "c'est du suicide", déplore le maire de Trappes

Ali Rabeh, maire de Trappes, dans les Yvelines, était invité de l'émission Focus Dimanche sur RTL ce dimanche 2 juillet. Après la mort de Nahel, tué par un tir policier mardi 27 juin, la ville de Trappes a connu des violences. L'édile, qui a grandi dans la commune, essaie de renouer le dialogue avec les jeunes.

"Ils ont ce sentiment de frustration, d'impuissance, d'être jamais entendus, écoutés. Ce qui ne légitime rien, aucun passage à un acte violent", a assuré Ali Rabeh. Selon lui, ces émeutes sont une sorte "d'autodestruction".

Plusieurs médiathèques ou écoles ont ainsi été brûlées à travers la France. "Ils bénéficient des structures qu'ils brûlent eux-mêmes", a-t-il déploré. Dans sa ville, des agents dorment dans les écoles pour les protéger.

Brûler l'école dans laquelle on a été scolarisé est selon lui un geste symbolique. Et de conclure : "L'école, dans nos quartiers, elle reproduit les inégalités sociales plus qu'elle ne les résorbe", a poursuivi Ali Rabeh. "C'est un geste suicidaire, c'est tout simplement du suicide. Ceux qui en paieront le prix, ce n'est pas ceux qui nous dirigent [...] ce sont ces enfants eux-mêmes et leurs parents".

