publié le 16/07/2020 à 19:29

Après la mise en examen pour "homicide involontaire" de trois des quatre policiers impliqués dans le contrôle routier de son fils ayant abouti à la mort de celui-ci, Christian Chouviat s'est dit "satisfait de la mise en examen". Même si le terme "involontaire ne nous convient pas".

Le père de Cédric Chouviat n'a "pas grand-chose à reprocher" à la justice hormis le chef d'inculpation du quatrième policier impliqué : "Là où je suis en contradiction, c’est sur le chef d’inculpation de la policière qui est juste celui de 'témoin assisté'. Si elle est témoin assisté, il y a non-assistance à personne en danger parce qu’elle a vu quelqu’un mourir sous ses yeux."

Si Christian Chouviat a des reproches à faire, c'est à la police : "Aujourd’hui, il y a un tel tissu de mensonges depuis le 3 janvier jusqu’à aujourd’hui au niveau de la police, c’est vraiment scandaleux."

Le père de Cédric Chouviat attend beaucoup du nouveau ministre de l'Intérieur : "On voudrait voir Gérald Darmanin en face pour lui expliquer qu’on n’est pas un dossier, on est une famille en deuil. Qu’il défende la police ok, mais les fruits pourris, il faut les virer."

"Pas une fois, Cédric n'a sorti une grossièreté"

Selon lui, les quatre policiers devraient aujourd'hui être suspendus et ne pas "être dans la rue, à faire régner la loi sinon, ils n’ont plus qu’à se mettre un écriteau : 'Attention, on tue'."

Christian Chouviat a également tenu à dénoncer les affirmations de ceux qui ont accusé son fils d'avoir été grossier puisque : "Dans les enregistrements qu’on a vus ou entendus, pas une fois, Cédric n’a sorti une grossièreté".

Pour lui, la défense des policiers qui avancent ne pas avoir entendu Cédric Chouviat dire qu'il étouffait : "est un mensonge couvert par les autorités, c’est un mensonge couvert par tout le monde."

L'interdiction complète de la clé d’étranglement et du plaquage ventral sont pour le père de Cédric Chouviat une nécessité "parce que c’est des armes, la preuve, elles tuent."

Christian Chouviat a finalement exprimé son incompréhension face aux violences policières en général : "Je ne comprends pas qu’on s’acharne sur des détenus ou sur des délinquants pour en fin de compte laisser la police tuer dans la rue."