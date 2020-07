publié le 16/07/2020 à 11:07

L'affaire est devenue emblématique des violences policières. Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, avait succombé à un malaise cardiaque après avoir été plaqué au sol lors d'une interpellation, le 3 janvier 2020. Deux des quatre policiers mis en cause dans cette mort sont mis en examen pour homicide involontaire, comme l'a révélé franceinfo. Ils seront jugés.

Un autre des policiers a été placé sous le statut de témoin assisté. Le quatrième n'a pas encore été entendu par le juge d'instruction. Cela veut dire qu'en l'état, il y aura un procès au tribunal correctionnel et non aux assises. Ils encourent une peine maximale de 5 ans de prison. Les avocats de Cédric Chouviat, eux, réclamaient une mise en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort, un crime puni de 15 ans de réclusion.

Les deux policiers mis en examen sont ceux soupçonnés d'avoir le plus pesé sur le livreur lors de son plaquage ventral et de la pression sur son cou. Ils ont été entendus par le juge et confrontés à une bande-son enregistrée par Cédric Chouviat lors de son interpellation, dans laquelle l'homme crie "J'étouffe' à sept reprises. Dans ce dossier, aucun policier n'a pour l'instant été suspendu par sa hiérarchie.