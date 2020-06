publié le 05/06/2020 à 03:02

Dans une lettre adressée à des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, l'avocat de la famille Traoré, Me Bouzrou, demande à ce que l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) soit dessaisie de l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, décédé en 2016 après une interpellation policière dans le Val-d'Oise.

Dans ce courrier consulté par Le Parisien, Me Bouzrou considère que l'IGGN, l'équivalent de la police des polices pour les gendarmes, ne jouit pas de l'impartialité nécessaire pour mener à bien l'enquête.

Il s'appuie sur une lettre envoyée par Christian Rodriguez, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), à ses troupes au lendemain du rassemblement hommage, organisée par le comité "La Vérité pour Adama", et qui a rassemblé près de 20.000 personnes à Paris.

Une "pression" exercée sur les enquêteurs de l'IGGN

Dans cette lettre, le patron de la gendarmerie nationale indique apporter "tout son soutien et toute sa confiance" aux gendarmes mis en cause dans le décès d'Adama Traoré. "J’ai adressé et je souhaite renouveler ici tout mon soutien et toute ma confiance à nos camarades impliqués, ainsi qu’à leurs familles, qui traversent une période particulièrement difficile au plan humain", peut-on lire.

Pour l'avocat de la famille, "Christian Rodriguez exerce une pression sur les enquêteurs de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale", qui est sous son autorité. Ainsi, ce dernier estime qu'il n'est pas possible pour l'IGGN "de conduire cette procédure avec l'indépendance indispensable à la réalisation d'une enquête effective".

"Dans sa lettre, Monsieur Rodriguez écarte visiblement toute responsabilité des gendarmes dans le décès de Monsieur Adama Traoré puisqu'il a indiqué avoir toute confiance en eux et leur a apporté son soutien", a estimé Me Bouzrou. Mardi soir, une nouvelle contre-expertise médicale, demandée par la famille, affirmait que le décès du jeune homme avait été causé par le plaquage ventral des gendarmes.