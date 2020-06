DIAPORAMA - Adama Traoré : 20.000 personnes se sont réunies à Paris

publié le 03/06/2020 à 13:51

La mort de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, aux États-Unis, a relancé la mobilisation contre les violences policières en France. Mardi 2 juin, 20.000 personnes se sont réunies devant le tribunal de Paris en soutien à Adama Traoré, mort lors d'une arrestation policière en juillet 2016.

En début de soirée, Assa Traoré, sœur aînée d'Adama Traoré, a lancé à la foule : "Aujourd'hui, ce n'est plus que le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous (...). Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd, on se bat pour Adama Traoré".

Face à la jeune femme, porte-parole du Collectif Adama, des manifestants, jeunes et de toutes origines, scandaient "Révolte" ou "Tout le monde déteste la police". Dans la foule étaient brandies des pancartes affichant "Black Lives Matter" ("la vie des noirs compte"), "Silence = asphyxie" ou encore "Décolonisons la police".

D'autres manifestations ont eu lieu ailleurs en France contre les violences policières, rassemblant 2.500 personnes à Lille, 1.800 à Marseille, 1.200 à Lyon ou 400 à Lyon. Ces manifestations ont eu lieu le jour où était dévoilée une nouvelle expertise, réalisée à la demande de la famille d'Adama Traoré, mettant en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme.

18 interpellations après la manifestation

Au cours de la manifestation, 18 interpellations ont eu lieu dont 13 ont été réalisées à Paris et ont donné lieu à 12 gardes à vue. Parmi les gardés à vue, 4 étaient des mineurs. La plupart du temps, les personnes gardées en vue en lien avec des manifestations sont suspectées d'avoir porté une arme sans motif légitime, participé à un attroupement après sommations, commis des dégradations, des violences aggravées ou des outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique.