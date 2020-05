publié le 26/05/2020 à 15:30

La responsable d'un drame de la route est jugée ce mardi 26 mai à Montpellier. La jeune conductrice encourt dix ans de prison. Elle conduisait, ivre et sous l'emprise du cannabis, une grosse berline lorsqu'elle avait percuté par derrière un véhicule. Le chauffeur âgé de 50 ans est mort sur le coup. Sa compagne était décédée deux ans et demi après.



Aujourd'hui, six ans après les faits, Nadia Azouz, qui a perdu son frère dans l'accident, vit toujours avec cette tragédie. "Les faits sont très très graves, parce qu'il s'agit d'une jeune fille de vingt ans, qui arrivait de Toulouse, avec un véhicule très puissant, loué par des pseudo-loueurs, ses amis", raconte-t-elle.

"Ils étaient partis en soirée à Montpellier, détaille Nadia. Ils avaient beaucoup bu et ils lui ont remis les clefs alors qu'elle était très alcoolisée. Le choc a été très violent. Il ne laissait quasiment aucune chance à mon frère et à son amie".



Une page difficile à tourner

"J'attends du procès que justice soit rendue, que les fautes et surtout ce qu'elle a fait soient sanctionnés fermement, explique Nadia. La page ne se tourne pas parce qu'on est meurtri et détruit. La vie n'a plus le même sens".

"C'est Papa qui a enterré son fils, confie-t-elle encore. Il m'a dit une chose : 'les parents ne doivent pas vivre cela'. C'est très douloureux pour nous et on le soutient tant qu'on peut pour la mémoire d'Ahmed, parce que c'est ce qu'il voudrait".