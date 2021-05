Michel Fourniret hospitalisé en urgence à Paris : ce que l'on sait

publié le 10/05/2021 à 13:32

Les proches de victime craignent qu'il ne soit jamais jugé pour ses crimes. Michel Fourniret a été extrait de sa cellule de Fresnes il y a deux jours et hospitalisé en urgence à la Salpêtrière. Il souffre de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale. Il a été hospitalisé à de multiples reprises ces derniers mois. Cela fait donc un moment que les enquêteurs ne comptent plus sur ses déclarations.

Selon les informations du Parisien, son pronostic vital serait engagé. Un protocole de fin de vie serait envisagé par les équipes soignantes. Celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes a pourtant tant de secrets à livrer. Il est mis en examen dans des enquêtes pour les meurtres de quatre fillettes et pourrait être impliqué dans une vingtaine de cold cases.

La semaine dernière encore, des fouilles étaient menées dans les Ardennes dans l'espoir de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Les enquêteurs se fiaient au témoignage de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, pour tenter de retrouver une trace de l'enfant. De nouvelles fouilles pourraient être ordonnées dans la région, sans Michel Fourniret.