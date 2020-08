publié le 21/08/2020 à 19:55

Son nom revient avec insistance depuis le début de l'affaire Michel Fourniret, en 2003. Plus de 15 ans plus tard, le rôle de Monique Olivier, l'ex-femme du meurtrier condamné, dans cette longue affaire criminelle, reste crucial. Elle se retrouve une nouvelle fois en son cœur, ce vendredi 21 août, après avoir affirmé, via son avocat, que son ex-mari avait kidnappé, séquestré puis "violé et étranglé" Estelle Mouzin.

Complice dans les meurtres de Michel Fourniret, Monique Olivier purge une peine de prison à perpétuité. C'est elle qui, en juin 2004, avait livré son époux à la police, cédant après plus de 100 interrogatoires.

Le couple prend contact au milieu des années 80. Michel Fourniret, déjà accusé de viol, est détenu à la prison de Fleury-Mérogis et passe une petite annonce dans un hebdomadaire, à la recherche d'une personne avec laquelle correspondre pour "vaincre la solitude". Monique Olivier, en couple et installée à Nîmes où elle travaille comme garde-malade et vit avec ses deux enfants, répond à l'offre du futur meurtrier.

Un rôle de rabatteuse

Plus de 200 lettres seront échangées en quelques mois. Dedans, les prémices du projet criminel. En septembre 1987, Michel Fourniret détaille ce qu'il compte faire à sa sortie de prison : "Régler les comptes avec la famille. Passer mon temps à rêver. Avoir assez d'argent pour oublier l'argent. Disposer d'une jeune fente. Plaisir du risque. Enlèvements, etc". Monique Olivier est prête à l'aider.

Née en 1948, Monique Olivier s'ennuie dans son marriage et souhaite changer de vie. Michel Fourniret lui en offre la possibilité. À sa sortie de prison en octobre 1987, le nouveau couple s'installe ensemble, dans l'Yonne. Dès le mois de décembre, un premier meurtre est commis.

Des meurtres, Michel Fourniret en commettra au moins 11. Plusieurs d'entre eux avec l'implication de Monique Olivier, qu'il épouse et avec laquelle il a un fils, Sélim Fourniret, en 1989. La complice intervient pour piéger les jeunes filles, violées puis tuées.

En 1988, elle feint par exemple un malaise, afin de convaincre une jeune fille de monter dans sa voiture et la rapporter dans les bras de son mari assassin.

La clé de l'enquête

Michel Fourniret est arrêté le 26 juin 2003 en Belgique après l'enlèvement raté d'une jeune fille de 13 ans. Mais l'enquête piétine, et Michel Fourniret risque d'être relâché. C'était sans compter sur le fait que Monique Olivier le dénoncerait, en juin 2004, allant même jusque révéler à la police l'existence de meurtres dont celle-ci n'avait pas connaissance.



Les aveux ont depuis continué à tomber. Le dernier en date : celui du meurtre d'Estelle Mouzin, une fille de 9 ans tuée en 2003. Jusque janvier 2020, l'affaire était non-élucidée. Monique Olivier a ensuite affirmé, pour la première fois, que son ex-mari était responsable de cette mort, ce qu'il avoua deux mois plus tard.



Ceci ne l'a cependant pas épargné d'une condamnation. Monique Olivier est jugée en même temps que son mari de l'époque et écope, le 28 mai 2008, d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 28 ans. Elle ne pourra pas être libérée avant les années 2030.