publié le 28/04/2021 à 08:02

Des recherches guidées par Monique Olivier, l'ex femme de Michel Fourniret qui a avoué sa participation à ce crime se poursuivent ce mercredi dans les Ardennes, pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Aucun résultat pour l'instant, après deux jours de fouilles, mais l'avocat de la famille Mouzin, Didider Seban reste confiant.

"Monique Olivier a encore affiné ses explications, qui identifie cette zone comme la zone où Michel Fourniret aurait porté le corps d'Estelle. Peu à peu le scénario se précise, des éléments matériels, les tickets d'essence, de consommation, tout cela colle parfaitement avec ce que nous décrit Monique Olivier. Cette fois-ci on peut penser qu'il y a de la sincérité dans son discours", dit-il.

Une deuxième journée de recherches mardi dans les Ardennes des restes d'Estelle Mouzin, que Michel Fourniret a avoué avoir tuée en 2003, s'est révélée infructueuse, mais les enquêteurs sont convaincus d'être sur une piste "très sérieuse", selon les avocats saisis de l'affaire.

À écouter également dans ce journal

Santé - Ils sont médecins, chirurgiens et ils lancent l'alerte. Depuis des semaines face à la flambée de l'épidémie, on leur a demandé de déprogrammer les interventions chirurgicales et cela pourrait mettre en péril la santé de nombreux patients.

Antiterrorisme - Un projet de loi antiterrorisme sera présenté ce mercredi 28 avril en Conseil des ministres. L'objectif, mieux appréhender les profils des terroristes et pérenniser l'utilisation des algorithmes.

Vaccin - Faut-il ouvrir la vaccination à tout le monde ? C'est la question du jour alors que plus de 4 millions de personnes, pourtant prioritaires attendent encore un vaccin. Le gouvernement maintient pour l'instant la vaccination par tranches d'âge.