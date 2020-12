Affaire Mouzin : les fouilles ont repris dans une ancienne propriété de Fourniret

publié le 07/12/2020 à 15:18

Les fouilles ont repris dans le parc du Sautou dans les Ardennes, lundi 7 décembre, pour tenter de retrouver le corps d’Estelle Mouzin disparue en 2003. Le tueur en série Michel Fourniret avait reconnu avoir tué l’enfant et avait indiqué un périmètre où pourrait se trouver la dépouille de la fillette.

Les recherches ont commencé dans la matinée dans cette zone indiquée fin octobre par celui qui se fait surnommer "L'Ogre des Ardennes". Il s’agit d’un périmètre relativement précis parmi les immenses sapins qui entourent son ancienne propriété vaste de 15 hectares. À noter que ni Fourniret ni son ancienne compagne Monique Olivier n'est présent sur la zone de recherches.

Ce matin, une vingtaine de véhicules ont remonté le chemin boueux qui mène à ce manoir aux deux tourelles pointues. À leur bord : les chauffeurs de deux pelleteuses mécaniques, des enquêteurs de la section de recherche de Dijon, des techniciens de la gendarmerie et même un archéologue, puisque la végétation a changé au cours des années ce qui rend les fouilles encore plus ardues.

Une piste sérieuse à prendre avec précaution

La juge en charge de l'enquête, Sabine Khéris, est elle aussi sur place : elle a tenté, vendredi dernier, d’obtenir plus de précisions auprès de Monique Olivier. En effet, la magistrate a conscience que les indications du tueur en série sont à prendre avec précaution, d'autant plus qu’il souffrirait de troubles de la mémoire. En outre, on sait qu'il aime jouer avec les enquêteurs.

Cette piste reste toutefois sérieuse aux yeux des enquêteurs : de fait, deux victimes de Michel Fourniret ont déjà été retrouvées dans cette forêt. La famille d’Estelle Mouzin espère donc le même dénouement et mettre un terme à ce douloureux mystère qui dure depuis près de 18 ans.