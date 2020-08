Michel Fourniret : un ex-procureur décrit sa facette manipulatrice sur RTL

publié le 25/08/2020 à 15:04

Va-t-on enfin retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 ? Michel Fourniret est une nouvelle fois interrogé par la juge d'instruction, après les révélations de son ex-compagne et complice, Monique Olivier. Les personnalités perverses narcissiques de ce genre de criminel imposent une technique d'interrogatoire très particulière.

Yves Charpenel, l'ancien procureur général auprès de la cour d'appel de Reims connaît bien la facette manipulatrice de Michel Fourniret : "il faut surtout éviter de lui donner l'occasion de se fermer, puisqu'il veut avoir au moins l'impression de mener le jeu. Et comme il pense être plus intelligent que vous, quand vous lui montrez que ce qu'il dit est absurde, ça le met en position de fragilité, et là, on peut avancer."

Pour autant, rien ne dit que Michel Fourniret parlera, selon Yves Charpenel : "S'il ne veut rien dire, il ne dira rien, mais ça lui est beaucoup plus difficile aujourd'hui".