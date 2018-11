publié le 28/11/2018 à 14:52

"Je nie très fort cette complicité". Voilà les mots de Martine Henry pour sa défense prononcée lors d'une interview accordée à BFM TV mercredi 28 novembre. Elle est la mère de Jonathann Daval, principal suspect dans le meurtre d'Alexia, son épouse, dont le corps a été retrouvé en octobre 2017.



Un de ses cheveux a été retrouvé dans le véhicule de Jonathann Daval, le beau-frère de la victime. Véhicule professionnel qui a servi à transporter le corps d'Alexia.

Martine Henry crie son innocence. "Je ne savais pas qu'il existait un cheveu de moi dans la voiture, ça ne me choque pas du tout, un cheveu c'est volatil, il a pu se retrouver dans la voiture en serrant mon fils, en l'embrassant, il s'est posé sûrement sur ses vêtements", explique-t-elle à nos confrères se disant "très mécontente, très en colère que l'on en parle comme ça à la télé".

"Je n'y suis pour rien. C'est pas possible, je ne suis jamais montée dans la voiture, ça ne peut pas être mes cheveux", poursuit-elle, changeant sa défense au passage. "Je pense que si Grégory (Gay) a fait ça, c'est pour déstabiliser Jonathann en vue de l'audience qu'il va y avoir demain", croit-elle savoir.



Jeudi 29 novembre, le principal suspect, mis en examen pour "meurtre sur conjoint", va être entendu par un juge d'instruction du tribunal de Besançon. La première fois depuis qu'il est revenu sur ses aveux et a accusé sa belle-famille du meurtre d'Alexia.





Cette audition sera suivie le 7 décembre par deux confrontations, la première avec la sœur d'Alexia et son mari, Stéphanie et Grégory Gay, et la seconde, avec les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Tous parties civiles, ils ont réclamé ces face-à-face après avoir été impliqués par Jonathann Daval.