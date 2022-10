Marlon Brando : comment Christian, son fils, a été condamné pour avoir tué son beau-frère

La famille Brando, c'est avant tout l'histoire d'un clan brisé par une multitude d'événements malheureux, de morts suspectes et de mensonges dignes d'un polar américain.

À sa tête, se trouve le célèbre et richissime Marlon Brando. Encouragé par sa sœur à suivre une carrière acteur, il avait crevé l'écran dans les années 50. Son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain, de Francis Ford Coppola, l'a érigé au rang de star internationale, en plus d'un Oscar bien mérité.

Cette célébrité semble pour lui difficile à gérer, car malgré une carrière jalonnée de grands succès, on lui prête une vie personnelle des plus tumultueuses. L'acteur le plus cher d'Hollywood est aussi le plus torturé. Il vit reclus dans une maison forteresse sur les hauteurs de Santa-Monica, entouré de sa famille.

Un huis clos qui va perturber les policiers ce 16 mai 1990, lorsque les enfants de Marlon Brando expliquent aux enquêteurs que le décès de Dag Drollet est un accident.

Mon fils a tiré sur quelqu'un, c'est un accident, venez vite ! Marlon Brando

Ce mercredi 16 mai 1990, aux alentours de 22h40, l'un des opérateurs du 911, le numéro des urgences reçoit un appel. L'espace de quelques secondes, l'opérateur croit à une mauvaise blague, mais la voix met les choses au point : "Marlon Brando ! B.R.A.N.D.O , vous voulez que j'épelle ?"

Quelques minutes plus tard, une première ambulance des pompiers surgit. Le médecin des pompiers, Le capitaine Tom Jefferson est accueilli par Brando, silhouette massive, vêtu d'une chemise informe. Il le guide dans l’une des douze pièces de la demeure. Il y a là un homme jeune au polo bordeaux, en short bleu. Il gît tête en arrière, écroulé sur un sofa.

La télé est encore allumée. Dans une main, l'individu tient la télécommande, dans l’autre son briquet et du papier à rouler. Du sang s'écoule de sa tête. Dag Drollet, 26 ans, est décédé. C'était le compagnon de sa demi-soeur Cheyenne, la fille préférée de Brando. Elle est enceinte de six mois. Le couple séjournait depuis une dizaine de jours dans la villa.

Je ne voulais pas lui tirer dessus, je vous en prie, croyez-moi !

Lorsque la police de Los Angeles envahit la maison, les occupants présents au moment du drame sont regroupés dans un salon. Assis sur une marche, Christian Brando, 32 ans, réconforte sa sœur Cheyenne, 20 ans.



Dans un canapé, Marlon Brando, 66 ans, visage fermé est immobile à côté de sa dernière épouse, la Tahitienne Tarita Taripia. Christian déclare d’emblée que c'est lui qui a tiré sur Dag Drollet.



Il était en colère contre son beau-frère. Peu avant la tragédie, attablés dans un restaurant de Hollywood, sa sœur Cheyenne lui a, en effet, raconté que Dag était devenu violent avec elle et la battait alors même qu’elle était enceinte. "Mon sang n’a fait qu’un tour", déclare Christian.



Après avoir vidé plusieurs verres, il a décidé de donner une bonne leçon à Dag Drollet. Pour Christian, il s'agissait juste de mettre les choses au point, de le menacer, en aucun cas il ne voulait le tuer.



Dans le salon, il s'est emparé du Colt 45 qui était caché dans un coin. Il s'est approché de Dag qui regardait la télé mais ce dernier tente de s'emparer de l'arme, ils se battent, et le coup part accidentellement. Christian implore les autorités que tout cela n'est qu'un regrettable accident.



Les invités de "L'heure du crime"

- Stéphane Loisy, avocat.

- Hervé Gallet, journaliste et co-auteur du livre Meurtre au paradis, l’affaire Brando chez JC Lattès.

