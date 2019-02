Marlon Brando "Quand je veux aller mieux, j'ouvre le frigo"

publié le 10/11/2018 à 14:30

Aucune bonne fée ne s'est jamais penchée sur le berceau de Marlon Brando. Son père lui faisait peur et sa mère le faisait pleurer. Tout petit, il avait donc appris à fuir les visages familiers de l'enfance...



Marlon Brando Junior, surnommé Bud, est né un 3 avril, un peu avant minuit, dans la petite ville d'Omaha. Troisième enfant blond de Marlon Brando Senior, un représentant de commerce en pesticides, et de Dorothy Pennebaker Brando, qui rêve d'être actrice...

Cette mère qui porte des pantalons et fume des cigarettes est pour quelques courtes années, son seul sourire. Elle lui lit des histoires, lui chante des chansons, joue du piano...Lui apprend des tirades entières de Shakespeare...Hamlet, Othello...Qu'il récitera par coeur jusqu'à la fin de ses jours. Au milieu des années cinquante, il interprétera au cinéma ce Jules César dont il connaissait la moindre ligne...Et ratera de peu un Oscar...



C'est à New York qu'il part tenter sa chance au théâtre. Il a dix neuf ans et une beauté d'oiseau nocturne. A cause d'un genou récalcitrant, il a échappé au départ pour la guerre en Europe. Dans quelques mois, ce sera la paix et le retour de l'abondance...Pour le moment, il dort dans la rue, emprunte de l'argent pour manger. Il n'a pas les moyens de se payer une grande école d'art dramatique.

Brando suit donc les cours d'un atelier expérimental tenu par l'influente comédienne Stella Adler : ici, elle apprend aux élèves à puiser dans leurs émotions personnelles pour jouer une scène...Avec Brando, la méthode fait mouche...Quand il doit jouer un homme en colère, il lui suffit de songer à son père...Stella Adler, qui connait le tout New York du spectacle, prend ce débutant sous son aile...Le met dans son lit et va lancer sa carrière...