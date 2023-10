Lionel Cardon : il y a 40 ans, ce criminel devenait l'ennemi public n°1

11 octobre 1983, Gironde. La Brigade de sûreté de Bordeaux retrouve le corps sans vie de François-Xavier Aran, chirurgien bordelais de renom, dans la baignoire de son château à Pessac. Le cadavre, ligoté, gît seul : l'autopsie conclut à une mort par étranglement. Le tableau est d'autant plus inquiétant : les policiers ne retrouvent aucune trace d'Aline Aran, sa femme. Dans la maison, aucune trace de vol, ni d'effraction, mais sur le terrain de la demeure bourgeoise, un élément manque à l'appel : la voiture du couple.

12 octobre 1983, Nevers. Le véhicule est retrouvé à 600 km de la propriété, dans le département de la Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté). À l'intérieur, des traces de sang et des cartes d'identité : celles de François-Xavier et Aline Aran. Le scénario s'assombrit davantage : deux impacts de balles jonchent le véhicule. Le corps d'Aline, quant à lui, demeure introuvable. Les policiers ne disposent d'aucun indice tangible et face au vide de l'enquête, un avis de recherche est lancé pour la retrouver.



Huit jours plus tard, un individu téléphone à la famille du couple de médecins. Au bout du fil, l'interlocuteur réclame une rançon, sans se douter que l'appel est localisé. Les policiers se lancent alors dans la traque de cet homme dont ils ignorent tout. Sur place, un suspect est identifié avant que les policiers ne perdent sa trace. Un portrait robot est néanmoins établi : il s'appelle Lionel Cardon et vient de sortir de prison pour braquages et tentative d'assassinat. Ce dernier a tout juste 25 ans et s'apprête à faire trembler la France, jusqu'à devenir l'ennemi public numéro un.

De malfrat à ennemi public numéro un

Les soupçons sur son implication dans le meurtre du chirurgien se confirment : les empreintes correspondent à celles retrouvées sur les lieux du crime. Dans les journaux, le visage de celui que la police recherche est dévoilé. C'est le début d'une traque qui va marquer les annales criminelles. Pour Lionel Cardon, l'étau se resserre : le 28 octobre, après dix-sept jours de recherches, les enquêteurs retrouvent le corps d'Aline Aran dans un fossé près de Nevers. Cette anesthésiste a été tuée d'une balle dans le cœur.

Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1983, deux policiers patrouillent Place de la Concorde à Paris. Non loin d'eux, un jeune homme circule sans lumières sur sa moto. L'homme explique avoir oublié ses papiers avant d'être embarqué par la police nationale. Ce qui semble être une banale interpellation va pourtant tourner au drame : lors du convoi, le jeune homme s'enfuit et une course poursuite s'engage. Après avoir semé un premier policier, il tire à trois reprises sur le deuxième brigadier, qui meurt sur le coup.



Le tueur est identifié : il s'agit de Lionel Cardon. "Il reconnait qu'il était armé, qu'il était poursuivi, et que lorsqu'il a chuté avec le brigadier qui était à côté, il explique que c'est le brigadier qui a sorti le premier son revolver, et qu'il était munit d'un gilet pare-balles. Lionel Cardon lui a riposté, a tiré et l'a tué (…) Il me soutient toujours qu'à aucun moment il avait l'intention de le tuer", a déclaré l'avocat de Lionel Cardon, Me Pierre Blazy, dans l'Heure du Crime. Ce n'est plus deux mais trois meurtres qui incombent à celui que la France recherche.



La fin d'une cavale

24 novembre 1983, Paris. La présence du fugitif est signalée dans un immeuble du XVIe arrondissement. Dans un appartement, Lionel Cardon prend en otage quatre personnes et en contrepartie d'une libération, réclame l'arrêt des poursuites engagées contre lui concernant les meurtres du couple Aran. L'affaire tient en haleine le pays et après sept heures de tension, le preneur d'otages finit par se rendre.

L'instruction dure deux ans e