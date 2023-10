Meurtre de Clément Roussenq : qui a poignardé ce principal d'un collège de La Ciotat ?

Crédit : OFF / AFP

Le 25 septembre 2003, Clément Roussenq, principal d’un collège à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), est poignardé au volant de sa voiture. L'autopsie indique qu'il a succombé avec un seul coup de couteau, planté avec force en haut du thorax.



Très vite, la police retrace les événements et comprend qu’il s’agit d’un meurtre prémédité. Son entourage affirme que Clément Roussenq était craintif les dernières semaines, sa voiture a été taguée. Il souhaitait quitter La Ciotat. "À aucun moment, il m’avait fait part d’inquiétude, mais il n’a pas tenu le même discours au près d’autres personnes", explique Caroline Roussenq, la fille du principal dans L'Heure du crime, sur RTL.



Une vingtaine de personnes sont placées en garde à vue, mais sans succès. L’enquête ne décolle pas, le crime a été parfaitement organisé. "La fin de vie de mon père, c’est un livre à part, ça ne colle pas avec le reste", témoigne Magali, la fille de Clément Roussenq.

L'enquête relancée 20 ans plus tard

L'épouse de Clément Roussenq a vu les années défiler sans obtenir de réponse à ses interrogations, "Je crois que je partirai avant que l'affaire ne soit résolue. Je n’ai aucun espoir", dit-elle à La Provence en 2019. Il faut reprendre tout le dossier : "On a peut-être eu affaire à des personnes qui ont été missionnées du meurtre", déclare Me Corinne Herrmann, avocate des filles du principale et invitée de L'Heure du Crime.



Le 25 septembre 2023, 20 ans pile après l’assassinat du principal, ses filles lancent un nouvel appel à tout témoignage qui pourrait relancer le dossier. "J’ai un bon espoir de trouver au moins la raison. Je veux savoir pourquoi mon père a été assassiné", conclut Magali Roussenq.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Magali et Caroline Roussenq, filles de Clément Roussenq.

- Me Corinne Herrmann, avocate de Magali et Caroline Roussenq.