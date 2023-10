Affaire Cécile Vallin : pourquoi un si long silence ?

Cécile Vallin et son père

Le 9 juin 1997, Cécile, une adolescente de 17 ans est portée disparue par sa mère. La piste de la fugue est vite écartée, le 13 juin, le procureur d'Albertville ouvre une enquête pour "enlèvement de mineure". "Tout de suite, on sait que quelque chose de grave s'est passé", affirme Me Caty Richard, avocate du père de Cécile et invitée de L'Heure du Crime.



Les dernières personnes qui l’ont vu disent que Cécile marchait sur le long d’une route la veille de sa disparition. Elle semblait perdue et pleurait.

Les gendarmes continuent inlassablement à étudier les parcours de criminels sexuels qui auraient transité par la Savoie, et à éplucher les témoignages, mais en vain. "Le problème est qu’on n’a pas de scène de crime", explique Me Richard.

La piste des tueurs en série

En 2003, le Français Michel Fourniret est arrêté en Belgique. L'enquête belge va révéler son vrai visage, à savoir celui d'un tueur en série dont on a du mal à comptabiliser le nombre de victimes qui sont uniquement des filles parfois très jeunes.

L’implication de l’allemand Volcker Eckert dans le meurtre de Cécile est aussi questionnée. Mais les expertises ADN ne donnent rien, et ce, pour aucun des tueurs en série. "Concernant Fourniret, on a fait le tour de ce qu’on pouvait faire, mais il n’est pas innocenté pour autant", confirme Me Richard au micro de L'Heure du Crime.

L'enquête classée "cold case"

Dix ans plus tard, l’affaire Cécile Vallin est confiée aux policiers de l'OCRVP (Office Centrale pour la Répression des Violences au Personnes), qui s'occupe notamment des disparitions. Ils vont s'intéresser aux tous premiers témoins et aux premières heures de la disparition, mais aucun suspect ne va apparaître. "Je demande à la personne qui sait de parler", résume Jonathan Oliver, père de la jeune fille.

En septembre 2022, le dossier est cette fois-ci transféré au pôle des affaires non résolues de Nanterre. La nouvelle équipe de magistrats et d’enquêteurs est toujours à la recherche du détail qui pourrait tout changer.

"Peut-être que je ne saurais pas ce qui est arrivé à ma fille, mais je n’ai plus cette crainte que le dossier se referme, j’ai au moins la garantie que les conditions sont les meilleures pour retrouver ce que Cécile est devenue", conclut, le père de Cécile dans L'Heure du Crime.

- Me Caty Richard, avocate du père de Cécile Vallin.