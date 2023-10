Coluche : ce que l'on sait de l'assassinat de René Gorlin, son régisseur

Le 25 novembre 1980, un grutier découvre en Seine-Saint-Denis, le corps d’un homme. Il a été tué par deux balles dans le crâne. La police identifie très vite la victime, il s’agit de René Gorlin, 39 ans, régisseur pour les spectacles de Coluche. "Il y a toutes les apparences d'un règlement de compte", explique Charles Diaz, à l’époque inspecteur au 36 quai des Orfèvres et invité de L'Heure du Crime.

L’affaire est reprise par tous les médias. Coluche, qui vient d’annoncer sa candidature pour les élections présidentielles de 1981, ne croit pas au lien politique. L'humoriste parle d’une agression crapuleuse. "On ne pouvait pas mener l’enquête de façon normale. On recevait beaucoup de fausses informations", ajoute Charles Diaz.

Fin décembre 1980, Coluche commence à remettre en question le lien possible entre le meurtre de son régisseur et sa candidature présidentielle. Il reçoit chez lui régulièrement des petits cercueils, des menaces où il est écrit "la prochaine, elle est pour toi", accompagné d’une balle de revolver. Coluche est placé sous protection policière. Le comédien se retire de la course à la présidentielle quatre mois plus tard.

Un crime ni politique, ni crapuleux

L’enquête continue sur la mort du régisseur. La vie intime de René Gorlin est étudiée. Le régisseur avait une maîtresse qui était enceinte. Juste avant sa mort, Gorlin a mangé au domicile familial. Sa compagne, Danielle Blondel et sa sœur sont placées en garde à vue. Elles nient toute implication avant de craquer et d’avouer le meurtre.

Le 17 décembre 1984, les sœurs Blondel comparaissent devant la Cour d’assises de l’Aisne. Danielle est accusée d’assassinat et sa sœur est inculpée pour avoir aidé à dissimuler le cadavre de René Gorlin. "Lors du procès, Danielle a essayé de me faire accuser, c’était un acte de haine, elle ne connaissait pas ma grossesse", témoigne Jeanne Desaubry, ex-maîtresse de René Gorlin et invitée de L'Heure du Crime.

Danielle justifie son acte par le comportement brutal, humiliant et insultant de René Gorlin. La maîtresse tient évidemment un discours opposé, tout comme d’autres témoins lors du procès. Danielle Gorlin est condamnée à 10 ans de prison, six mois avec sursis pour sa sœur Evelyne. "Je pouvais enfin regarder devant, ça a été une immense libération", conclut Jeanne Desaubry.

L'invité de "L'Heure du Crime"

- Charles Diaz, à l’époque inspecteur au 36 quai des Orfèvres, ancien patron du quai des Orfèvres et coauteur avec Claude Cancès du livre Histoire du 36 illustrée, aux éditions Mareuil.

- Jeanne Desaubry, autrice du livre Le Régisseur, aux éditions de l’Archipel et ex-maîtresse de René Gorlin.