publié le 14/09/2019 à 08:26

Un étudiant toulousain a attaqué le groupe Auchan pour un jeu-concours. À 19 ans à peine, Valentin vient de remporter son procès contre l'enseigne. Cette dernière ne l'avait pas désigné comme vainqueur il y a un an, alors qu'il était sûr et certain d'avoir donné la bonne réponse de l'équation sur Facebook.

"J'avais donné une réponse beaucoup plus précise, beaucoup plus appuyée mathématiquement parlant, qui respectait toutes les conventions. Ils ne m'ont pas sélectionné en tant que gagnant alors que j'étais le seul participant à avoir donné cette réponse-là donc le seul à avoir donné la bonne réponse", raconte Valentin au micro de RTL.

Après sa défaite, le jeune homme passionné de mathématiques envoie des messages, une lettre recommandée et l'association UFC-Que Choisir le soutient pour attaquer en justice. Valentin s'est présenté seul à l'audience, sans avocat. "C'était très stressant. Ce qui est fantastique aujourd'hui avec la justice française c'est que moi un étudiant de 19 ans peut faire un litige face à Auchan, un géant de la grande distribution", rappelle-t-il.

Le Toulousain a finalement obtenu gain de cause. Il a gagné 734,40 euros et le "fait d'avoir eu raison", indique-t-il. Il utilisera la somme pour passer son permis de conduire.

