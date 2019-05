Un étudiant attaque Auchan en justice après avoir perdu un jeu-concours

publié le 24/05/2019 à 14:13

L'été dernier, Auchan organisait un jeu-concours sur Facebook. Un ordinateur, une imprimante, une souris et un pack Office étaient en jeu. Valentin, 19 ans, étudiant en première année d'économie à Toulouse, est persuadé d'être l'unique gagnant. Ayant perdu, il a décidé d'attaquer l'enseigne en justice.



"Ce jeu consistait en une énigme mathématique et reposait sur une ligne mathématique", résume le jeune homme au journal la Dépêche. "J'ai participé parmi 5.000 autres personnes. [...] J'ai été le seul à donner une réponse un peu différente. Tout le monde a donné le résultat de 9. Ils n'ont pas vu la subtilité mathématique. Selon mes calculs, le résultat est 8 + racine carrée de deux, soit 9,414. C'est une histoire d'additions et de multiplications", indique-t-il.

Deuxième lauréat aux Olympiades des mathématiques 2017 de Midi-Pyrénées, Valentin décide alors de contacter Auchan. "Je leur ai envoyé un courriel pour leur dire que je réclamais le lot. J'ai contacté l'UFC-Que Choisir pour appuyer ma demande. Mais je n'ai pas eu de réponse d'Auchan", raconte-t-il.



Il a étudié le droit pour monter un dossier juridique

Sans réponse, l'étudiant décide de faire appel à un avocat et de saisir la justice pour "manquement aux obligations contractuelles". L'enseigne lui a alors proposé un accord à l'amiable afin qu'il reçoive une partie du lot. Mais pas question pour lui d'accepter. Il s'est même mis à étudier le droit : "J'ai approfondi cette matière que je trouve passionnante", déclare-t-il au journal régional. Il a également fait vérifier son dossier juridique auprès de ses professeurs d'université.



Un procès aura donc bien lieu. Valentin demande le remboursement de l'ordinateur qu'il s'est acheté ainsi qu'un dédommagement. Contactée par la Dépêche, l'enseigne Auchan n'a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.