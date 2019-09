publié le 14/09/2019 à 02:20

Cet homme aurait envoyé en moyenne 54 messages par jour à son ex-compagne, et ce durant trois mois. De juin à début septembre 2019, une mère de famille du Pays de Montbéliard dans le Doubs a ainsi reçu pas moins de 4.900 messages, révèle L'Est Républicain.



Des sms d'amour mais aussi d'insultes et de menaces, précise France 3. Harcelée, la victime a porté plainte contre le père de son enfant le 8 septembre dernier. Devant les gendarmes, son ex-compagnon, un commercial de 32 ans, a reconnu les faits. Se décrivant comme "jaloux", il a indiqué ne pas avoir supporté leur séparation et le fait que son ex-compagne refasse sa vie. "Je vais me faire soigner", aurait-il promis selon L'Est Républicain.

L'homme a expliqué qu'il n'avait pas conscience que ces SMS envoyés en continu constituaient une forme de harcèlement. Placé sous contrôle judiciaire, le mis en cause sera jugé en janvier 2020. En attendant, la justice lui a intimé l'ordre de suivre des soins et de ne pas se rendre sur la commune où habite son ex-compagne, ni d'entrer en contact avec elle.